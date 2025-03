L'ex allenatore del Napoli Giovanni Galeone, ha parlato a Radio Goal del match dei partenopei contro la Fiorentina, intervenendo soprattutto sulla reazione dei media alla gara: "Ho guardato con attenzione Napoli-Fiorentina e a un certo punto mi sono arrabbiato col telecronista. Parlava dei tentativi dei viola di opporsi al dominio dei campani, delle volte in cui la compagine di Raffaele Palladino superava la metà campo. Ma non è così. Il Napoli ha schiacciato la Fiorentina, non c'è stata proprio partita. Antonio Conte ha incartato Raffaele Palladino".

E ancora: "Leggendo i giornali in edicola quest'oggi ho trovato delle cose assurde. La Fiorentina, secondo certi quotidiani, avrebbe rischiato di pareggiare la partita. Ma cosa hanno visto? Il Napoli ha schiacciato gli avversari".