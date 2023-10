L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato a TVPlay.it della squadra di Italiano e della Roma, confrontando le rose. Queste le sue parole:

"La Roma è migliore della Fiorentina, non ho dubbi. Ma ci sono 3-4 giocatori della Viola che a Roma farebbero i titolari. Pellegrini è un ottimo giocatore ma io faccio giocare Bonaventura, non ci penso nemmeno, questa è la mia opinione. Gioca Milenkovic o gioca N’Dicka? Non c’è paragone, non scherziamo".