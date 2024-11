Il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri ha parlato anche del futuro di Domenico Berardi a margine del Gran Galà del Calcio. Queste le sue parole riportate da calciomercato.it:

“Berardi è un giocatore che sposta gli equilibri. E' un campione, lo conoscono tutti. Basta guardare il suo score in Serie A per capire di che giocatore stiamo parlando. HA recuperato da un brutto infortunio e ora speriamo possa crescere. Mercato? Siamo consapevoli di avere in rosa un giocatore di grandissimo valore e l'importante per noi è che si sia ripreso al 100%, poi a gennaio vedremo cosa succederà”.