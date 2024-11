In merito alla sentenza del TAR che ha annullato la delibera del Comune di Bagno a Ripoli con la deroga alle norme urbanistiche per la realizzazione del Viola Parking, l'ex Sindaco del comune fiorentino Francesco Casini è stato interpellato da Fiorentinanews.com. Queste le sue parole: “La sentenza del Tar era una possibilità prevista, ma non si tratta di nulla di drammatico. Direi che il percorso per il Comune è ormai obbligato: a questa sentenza dovrà seguire un appello al Consiglio di Stato per la cui sentenza i tempi sono lunghi. Nel frattempo, come stabilito oltre 12 mesi fa, il Comune avvierà il procedimento urbanistico per la realizzazione di un parcheggio definitivo. Così avevamo previsto”.

Continua l'attuale consigliere di Italia Viva a Palazzo Vecchio: "La temporaneità dell’attuale parcheggio era legata a esigenze di sicurezza e di viabilità, soprattutto in caso di grandi eventi. Tuttavia, il parcheggio temporaneo è attivo e continuerà ad esserlo, per evitare problemi alla viabilità. Ritengo che il parcheggio del Viola Park sia di interesse pubblico e necessario, soprattutto in occasione di grandi eventi. Credo che sia evidente a tutti che il parcheggio non ha alcun impatto negativo e non comporta un incremento del traffico nella zona, anzi, semmai contribuisce a migliorarlo”.