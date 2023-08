La probabile formazione della Fiorentina: torna Dodô, chance dal primo minuto per Kouame. Davanti c'è ancora Nzola

Alle 19 la Fiorentina scenderà in campo all'Allianz Stadion per l'andata del playoff di Conference League contro il Rapid Vienna. Una sfida di grande importanza per la quale Italiano proporrà il miglior undici possibile, a partire da Terracciano che sarà ancora padrone della porta. Davanti a lui una difesa a quattro formata da Dodô, rientrante dal primo minuto, Milenkovic, Ranieri e Biraghi.

In cabina di regia non potrà mancare Arthur e dovrebbe essere di nuovo Mandragora ad affiancarlo nei due davanti alla difesa. Spazio poi a Nico Gonzalez sulla corsia di destra, Bonaventura trequartista e Kouame a sinistra, favorito su Brekalo e Sottil. In attacco dovrebbe toccare ancora a Nzola.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Madragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Nzola. All. Vincenzo Italiano