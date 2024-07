Campagna abbonamenti, altro rinvio: La Fiorentina attende risposte, sopralluogo allo stadio. E il settore ospiti...

Altro giro e altro rinvio, servirà almenoun’altra settimana prima di veder partire la campagna abbonamenti della Fiorentina.

Sopralluogo dei tecnici

Sul Corriere Fiorentino si legge che Ieri i tecnici di Palazzo Vecchio hanno effettuato un sopralluogo al Franchi e inviato alla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo della Prefettura di Firenze una serie di ipotesi su come e dove spostare il settore ospiti all’interno del Franchi: le risposte però non si avranno prima dell’11 luglio.

La Fiorentina attende risposte

Il club viola prima di far partire la campagna abbonamenti, aspetta risposte certe su diversi argomenti: dove sarà posizionato il settore ospiti? E soprattutto, quale sarà la capienza finale dello stadio al netto di zone cuscinetto e posti a visibilità limitata?

Settore ospiti

A proposito del settore ospiti, c'è la possibilità di creare un settore da 500 posti (la Lega è pronta a concedere una deroga) nella zona lato Fiesole della Maratona. In questo caso però resterebbe il problema dell’accesso allo stadio e di non far incrociare tifosi viola e quelli delle altre squadre. Impossibile pensare che, sempre per motivi di sicurezza, il cosiddetto ‘formaggino’ resti a disposizione delle altre tifoserie, anche perché è vicino alla Curva Ferrovia destinata a diventare la ‘nuova Fiesole’.