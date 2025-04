L’ex attaccante della Fiorentina Paolo Monelli ha parlato a Il Salotto del Calcio su TVL, spaziando su vari temi di casa viola nel corso del proprio intervento. Monelli si è espresso sulla vittoria gigliata contro l’Atalanta per poi toccare anche altri argomenti.

‘La Fiorentina ha vinto con merito contro l’Atalanta, Palladino…’

“Una partita difficile contro l’Atalanta ma la Fiorentina ha saputo venirne a capo con voglia e grinta, ottenendo una vittoria meritata. Un successo che fa ben sperare, non bisogna mollare niente visto che ci sono tante squadre in pochi punti in classifica, ogni passo falso può essere decisivo. Palladino ha sfruttato l’occasione che gli ha dato il Monza, permettendogli di allenare in Serie A senza esperienza. Il Monza ha giocato veramente bene ottenendo risultati importanti con lui. Firenze è un’altra piazza, molto più difficile, ma sta dimostrando di poterci stare e di fare le cose alla grande. I risultati gli stanno dando ragione. Dopo un mese e mezzo in cui ci sono stati problemi ed i risultati non arrivavano, Palladino ha inanellato una serie di vittorie importanti, poi il rendimento è stato un po’ altalenante ma sono più i momenti positivi che quelli negativi”.

‘La squadra viola ora si esprime bene, Marì è molto forte’

“La squadra ora si esprime bene, ha un bel gioco, è veloce, rischia poco, e penso che da qui alla fine del campionato possa fare molto bene. La prossima sfida a San Siro col Milan potrebbe essere decisiva. Non sarà facile entrare in Europa, ma ora la Fiorentina deve lottare per le prime posizioni, anche per il terzo posto, considerato che dopo la sconfitta del Franchi l’Atalanta non è più sicura della Champions. Pablo Marì è un difensore molto molto forte, l’ho visto negli ultimi anni a Monza. Arrivato a Firenze doveva prendere un po’ di condizione dopo essere stato infortunato. Ha fisico e tecnica, può fare molto bene. La fiducia di Palladino nei suoi confronti può permettergli di rendere ancora meglio”.

‘Nessuno poteva immaginarsi questo Kean, è straordinario’

“Kean sta facendo cose straordinarie e credo nessuno ad inizio stagione potesse immaginarselo. Veniva da un’annata non positiva alla Juventus. Tutti i ruoli sono importanti, ma Kean è la dimostrazione che l’attaccante è un ruolo fondamentale, in cui serve fiducia e continuità per trovare le migliori per esprimersi. Palladino l’ha voluto e gli ha dato fiducia, lui lo sta ripagando. Con l’Atalanta ha segnato un gol di gamba, forza e tecnica. Manca un suo sostituto in rosa, Zaniolo non è un punta centrale, Beltran nemmeno. Fagioli? Non ho capito la cessione da parte della Juventus. Lo hanno aspettato, gli hanno allungato il contratto e poi lo hanno ceduto. Un giocatore che ha visione di gioco, tecnica, con caratteristiche che hanno davvero in pochi in Italia. Un ragazzo ancora giovane, mi auguro diventi anche un punto di forza dell’Italia in futuro”.