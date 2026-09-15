Antognoni: "Agnelli mi disse che ero l'unico ad aver rifiutato la Juventus. Viola mi offrì un attico in Piazza di Spagna ma ho sempre scelto Firenze"

E' un Giancarlo Antognoni in vena di ricordi quello intervistato da La Verità.

Il no ad Agnelli

La bandiera della Fiorentina ha parlato del suo incontro a Madrid con Gianni Agnelli, proprietario allora della Juventus: “Fu nella hall dell’albergo, io non giocavo la finale. Mi disse: “Antognoni, lei è l’unico giocatore che ha rifiutato di venire alla Juventus”. La cosa risaliva al mondiale di Argentina, quattro anni prima. Boniperti era il presidente, che offrì alcuni giocatori più tot soldi alla società. Infatti mi chiamò il presidente della Fiorentina dicendomi di questa opportunità, ma tra la Fiorentina e me c’era un tale rapporto che non era il caso”.

…E quello a Viola

Ma a portarlo via dal capoluogo toscano ci aveva provato anche il patron della Roma, Dino Viola: “M’invitò, con mia moglie, a casa sua a mangiare. C’era anche il cambio di proprietà a Firenze. Pontello voleva costruire una Fiorentina più competitiva. Gli dissi: “Presidente, rimango a Firenze”. Tra l’altro mia moglie è romana ed era più intenzionata lei di me. Fece una bella offerta, vero dell’attico in piazza di Spagna”.