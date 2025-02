Finalmente Cataldi! Il centrocampista viola verso il recupero per il primo match contro l'Inter. Colpani...

Arrivano buone notizie dal Viola Park, dove la Fiorentina è scesa in campo questa mattina per smaltire il carico di lavoro del match contro il Genoa e preparare già il primo confronto contro l'Inter, con i viola che affronteranno i nerazzurri due volte nel giro di quattro giorni.

Per la partita di giovedì al Franchi (recupero di campionato) dovrebbe finalmente tornare a disposizione Danilo Cataldi, che ha smaltito il problema fisico e viaggia verso il ritorno. Un rientro importantissimo per Palladino, che per il recupero dovrà fare a meno degli acquisti estivi. Per quanto riguarda Colpani, altro acciaccato in casa viola, la sua condizione fisica è leggermente più indietro di quella dell'ex Lazio, ma il giocatore ex Monza tornerà domani a lavorare in gruppo e sarà a disposizione contro l'Inter. Lo riporta Radio Bruno.