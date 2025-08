Taddei: "Stiamo gettando le basi per una stagione che speriamo sia positiva. Ecco cosa mi sorprende di questo gruppo"

Riccardo Taddei, collaboratore tecnico di Stefano Pioli, è intervenuto direttamente dal ritiro inglese della Fiorentina per parlare del lavoro in corso in casa viola (da Radio Bruno): "Stiamo lavorando bene grazie alle strutture e all'atteggiamento dei ragazzi che si sono preparati con un'ottima condizione. Stiamo cercando di gettare delle basi per una stagione che speriamo positiva".

Sul gruppo

"La qualità abbonda in questa squadra, la scopriamo ogni giorno. Qualcuno l'ha già dimostrata, qualcun altro la dimostrerà. Il nostro compito è quello di far sentire i giocatori a proprio agio per farli esprimere al meglio nel sistema che adotteremo. Ci sono alcuni giocatori con un grandissimo talento e attitudine mentale".

Sull'atteggiamento

"L'atteggiamento in mezzo al campo mi sorprende, che sia allenamento o partita. Ogni allenatore può perdonare un errore tecnico o di posizionamento, ma la voglia di fare, di vincere, di non sbagliare, è fondamentale".