Con un lungo post sui social, il noto tifoso del Genoa e figlio dell'ex presidente rossoblù Renzo, Gianni Fossati, è intervenuto sulla possibile cessione di Gudmundsson alla Fiorentina. Queste le sue parole: "Cerchiamo di non sparare a vanvera, leggo critiche sul giocatore e sul suo modo di comportarsi, addirittura c’è chi sostiene che l’affaticamento muscolare sia dovuto al fatto che se ne vuole andare. Basta cattiverie gratuite! Ricordiamoci che Albert ha compiuto da poco 27 anni e che nella sua carriera non ha guadagnato contratti faraonici: quando è arrivato al Genoa, mi pare avesse un contatto intorno agli 800mila euro (cifra che per noi comuni mortali sarebbe un sogno) e l’anno scorso il Genoa gli ha aumentato di altri 600mila circa, per un totale di 1,4 milioni circa.

Oggi pare che la Fiorentina gli offra un contratto quinquennale da 2,5 milioni annui per cinque anni. Il ragazzo cosa dovrebbe fare! È il Genoa semmai che deve mantenere quello che ha sempre detto, cioè che non l’avrebbe ceduto a meno di 30/35 milioni in un unica tranche. Io sono profondamente dispiaciuto, mi tolgono uno dei motivi per cui vado allo stadio felice perché è uno spettacolo vederlo, ma capisco il ragazzo. La sua carriera, se tutto va bene, può durare ancora 4/5 anni a questi livelli. Aggiungo anche che Albert non ha mai, e dico mai, fatto pressioni o capricci per volersene andare anzi ha sempre giocato col sorriso e dato tutto. Albert è profondamente attaccato e riconoscente al Genoa ed ai suoi tifosi, questo ve lo posso garantire. Piuttosto, sono molto perplesso sul silenzio della società: se ci sono dei problemi, se per l’indice di liquidità siamo costretti a privarci del nostro gioiello… parlassero! Ci spiegassero i motivi per cui sono costretti a prendere questa decisione".