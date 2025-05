La Savino del Bene fa la storia e raggiunge la sua prima finale di Champions League. Ad attenderla ci sarà un derby tutto italiano

La Firenze sportiva si toglie una grossa soddisfazione, sponda pallavolo: la Savino del Bene Scandicci parteciperà alla prima finale di Champions League della sua storia.

Le ragazze allenate da Marco Gasparri, alla loro prima partecipazione alle Final Four di Champions League, hanno superato il VakifBank Istanbul per 0-3 (12-25; 19-25; 21-25) guadagnandosi l'accesso alla finale, che si disputerà domani. Ad attenderle ci sarà un'altra squadra italiana, l'Imoco Volley Conegliano, campione d'Italia in carica, che in semifinale ha invece superato un'altra italiana, cioè Powervolley Milano.