La Fiorentina ha appena pubblicato l'elenco dei convocati per la gara di domani contro la Roma, valevole per la 35sima giornata di Serie A. Non ce la fa Dodo, che punta il ritorno della semifinale di Conference per il rientro. Assente anche Cataldi, infortunatosi alla coscia proprio a Siviglia, dove è uscito nel corso del primo tempo, e Ranieri, squalificato.

I convocati della Fiorentina: Adli, Beltran, Caprini, Colpani, Comuzzo, De Gea, Fagioli, Folorunsho, Gosens, Gudmundsson, Kean, Mandragora, Marì, Martinelli, Moreno, Ndour, Parisi, Pongracic, Richardson, Terracciano, Zaniolo.