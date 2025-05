L'allenatore del Betis Manuel Pellegrini ha fatto il punto della situazione in vista della sfida di ritorno contro la Fiorentina, in programma giovedì prossimo. Queste le sue parole in conferenza stampa, prima della partita dei suoi contro l'Espanyol in campionato.

“Jesus Rodriguez sta bene, non ha nessun problema: non lo convocai per precauzione, non per altro. Chimy Avila deve ancora sottoporsi a esami medici per vedere come sta, aspettiamo la fine di questa settimana o l'inizio della prossima per valutare. Anche Bartra e Natan sono arruolabili al 100%, in grado di giocare sia giovedì che domenica”.

Poi una riflessione sull'andamento dei suoi uomini: “Il merito della squadra è di essere in lotta ancora su due fronti, quello casalingo e quello europeo. Il gruppo deve dimostrare di essere importante e, quando tocca a ciascuno dei miei giocatori, devono dimostrare il perché sono qui”