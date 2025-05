Daniele Aloisi, giornalista per Il Messaggero che si occupa della Roma, ha commentato a Radio Bruno facendo il punto della situazione sugli uomini di Ranieri, in vista della sfida di domani contro la Fiorentina.

“Contro la Fiorentina all'andata è stato il punto più basso della stagione della Roma, un 5-1 che poteva finire anche peggio per i giallorossi. Poco dopo ci fu il cambio in panchina che ha portato un vero e proprio miracolo, recuperando punti a tutti tranne che al Napoli, lanciato ormai verso lo scudetto. Ranieri ha fatto davvero un miracolo, perché sa mettere i giocatori al posto giusto, spostando Angelino da braccetto ad esterno, o avendo l'intuizione di mettere Soulè a tutta fascia contro l'Inter, dove ha segnato, e ha pure rigenerato alcuni giocatori come Celik e Hummels. La Roma è a un passo dal quarto posto e quella di domani sarà una partita fondamentale, e quei sei mesi passati dalla debacle di Firenze sembrano lontani dieci anni”

“La vittoria di Milano? Importantissima, perché questa squadra negli ultimi anni non vinceva mai gli scontri diretti in campionato. Una partita perfetta sotto tutti i punti di vista, anche a fronte di un Inter non al 100% che però pochi giorni dopo ha fatto tre gol al Barcellona. La Roma vince volentieri anche di ‘cortomuso’, come appunto contro l'Inter, sfruttando un turno dove in realtà partiva sfavorita e che invece ha visto Lazio e Bologna perdere punti. E menomale che sono arrivati i tre punti altrimenti alla sfida contro la Fiorentina ci sarebbe arrivata senza aspettative, con meno entusiasmo”

“Soulè finalmente sta mostrando il suo vero talento, ha pagato un po' il passaggio da Frosinone a Roma, e poi sfido chiunque a brillare in una stagione quando a novembre hai già avuto 3 allenatori. Lui doveva sostituire Dybala ad agosto, poi è rimasto e lui si è ritrovato a giocare in un ruolo non suo, da trequartista. Ha trovato un grande maestro in Ranieri poi, che lo ha reso un giocatore molto più pratico: a Roma qualcuno parlava di ‘nuovo Schick’, ci aveva messo un po' di paura, ma senza Dybala è lui il giocatore con più qualità specialmente considerando il momento no di Pellegrini”

“Nessun dubbio in difesa per domani: Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, poi vedremo Angelino che è insostituibile a sinistra. Grande dubbio lì davanti, con la doppia punta Dovbyk-Shomurodov allora Soulè giocherebbe a tutta fascia sulla destra, ma Ranieri ha provato anche Pellegrini e Soulè dietro le punte con Saelemaekers a destra. A centrocampo dovrebbe confermare Konè-Cristante: Paredes sta diventando un caso, le sue frasi non sono piaciute molto e infatti non sta più giocando”