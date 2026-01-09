Baldanzi dice sì alla Fiorentina, adesso serve trattare con la Roma. In programma un nuovo incontro, ecco quando

Oggi sarà il giorno di Brescianini a Firenze, ma la Fiorentina non si ferma sul mercato ed è è già in cerca di un altro centrocampista, più offensivo, tecnico e predisposto al dribbling.

Prima apertura

Il nome corrisponde al profilo di Tommaso Baldanzi, che un paio di settimane fa era stato chiesto alla Roma. Solo un primo approccio, ma i viola hanno già riscosso il benestare del ragazzo alla trattativa. Le sue caratteristiche farebbero al caso di un passaggio della Fiorentina al 4-2-3-1.

Prossimo incontro

Adesso la Fiorentina insiste, tanto che è in programma per la prossima settimana un nuovo incontro con la Roma in modo da approfondire il tema e capire se ci siano gli effettivi margini di manovra per parlare di cifre dopo il primo sondaggio esplorativo dei giorni scorsi. Da tenere presente anche la condizione atletica del calciatore, ancora alle prese con un problema al retto femorale destro.