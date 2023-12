E alla fine De Rossi, ex pallino della Fiorentina per la panchina, potrebbe davvero sbarcare in Serie A

Sono giorni decisivi in casa Hellas Verona per il closing societario che potrebbe portare alla cessione di patron Setti a un fondo ancora di sconosciuta provenienza.

Le trattative sarebbero in stato avanzato e secondo quanto riporta Sportitalia ci potrebbe essere anche un cambio in panchina. Sarebbe infatti pronto Daniele De Rossi a prendere il posto di Marco Baroni, affiancato da Giampiero Pinzi nel ruolo di vice. Potrebbe approdare in Serie A per la prima volta dunque l'ex Roma, seguito in passato anche dalla Fiorentina per la panchina.