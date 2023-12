"Gli ottavi sfumano (per ora) per un soffio, ma l'importante era ritrovare il sorriso. La svolta Kayode, Mina una dolce sorpresa da titolare"

La Gazzetta dello Sport analizza la vittoria della Fiorentina sul Genk ieri sera al Franchi, con la squadra di Italiano che si è così assicurata almeno il passaggio del turno. “Obiettivo raggiunto - si legge sulla rosea - con un po’ di fatica. Con la vittoria sul più che discreto Genk, la Fiorentina si assicura almeno i playoff. E se non fosse stato per il gol all’ultimo respiro del Ferencvaros, avrebbe avuto la certezza aritmetica della qualificazione diretta agli ottavi. Poco male, a Budapest basterà anche un pareggio. L’importanza era superare l’ostacolo belga, più ostico del previsto".

Questa volta a essere decisivi sono stati i cambi, specialmente quello che ha visto l'ingresso in camp di Kayode, al rientro dopo un mese. Poi il solito Nico Gonzalez che su rigore è infallibile. Nel primo tempo si sono visti i soliti problemi con aridità in attacco e problemi difensivi. Sorpresa Mina, al debutto da titolare, l’unica scelta inaspettata di Italiano che ha funzionato. Un po' (tanto) più in difficoltà Parisi ancora a destra. L'importante è una vittoria che è tornata nelle mani della squadra di Italiano.