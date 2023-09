Il calendario di Conference League: Esordio in trasferta per la Fiorentina. La prima al Franchi...

Da pochi minuti, la UEFA attraverso i propri canali, ha diramato il calendario dei gironi di Europa Conference League. Per quanto riguarda la Fiorentina e il gruppo F, i viola di italiano esordiranno il 21 settembre in trasferta contro il Genk. Mentre per la prima al Franchi, si dovrà attendere il 5 ottobre, quando la Fiorentina ospiterà il Ferencvárosi.

Di seguito il calendario completo dei gigliati:

21 settembre, ore 18.45: KRC Genk - ACF Fiorentina

5 ottobre, ore 21.00: ACF Fiorentina - Ferencvárosi TC

26 ottobre, ore 21.00: ACF Fiorentina - FK Čukarički

9 novembre, ore 18.45: FK Čukarički - ACF Fiorentina

30 novembre, ore 21.00: ACF Fiorentina - KRC Genk

14 dicembre, ore 18.45: Ferencvárosi TC - ACF Fiorentina