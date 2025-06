Baturina è arrivato in Italia: il colpaccio del Como che per la Fiorentina resterà solo l'ennesima occasione persa

Martin Baturina sarà un nuovo calciatore del Como. Un grande rimpianto per la Fiorentina, che sul talento croato aveva messo gli occhi già l'anno scorso salvo poi decidere di non fare uno sforzo per aggiudicarsene il cartellino.

Il Como non c'ha pensato due volte

Quei 25 milioni, per intenderci, che invece il Como non ha esitato a sborsare. Baturina è sbarcato a Milano in questi minuti e si è detto felice e impaziente di cominciare a giocare. Prima le visite mediche e poi la firma sul contratto per un calciatore del quale scopriremo ben presto il talento. E che per la Fiorentina rimarrà solo una delle tante occasioni sprecate.