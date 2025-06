Como ormai vicinissimo a Baturina: raggiunto l'accordo su cartellino e stipendio, mancano solo gli ultimi dettagli

A lungo monitorato dalla Fiorentina, che voleva fare di lui il grande colpo estivo, Martin Baturina sembrava destinato a vestire la maglia viola. Poi, dopo che la trattativa era andata in stallo, non se n'è più fatto di niente, fino al concretissimo interessamento di questi ultimi giorni del Como. E ora, come riporta Fabrizio Romano, sembra davvero solo questione di tempo.

Il Como sarebbe infatti pronto a portare il trequartista della Dinamo Zagabria in riva al lago: l'accordo è stato raggiunto su una cifra che si aggira attorno ai 17 milioni più bonus. Il croato vestirà quindi la maglia dei lariani, avendo sottoscritto un contratto quinquennale con la squadra della famiglia Suwarso: restano solo gli ultimi dettagli da definire, prima che Fabregas possa abbracciare il suo nuovo giocatore.