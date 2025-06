La Fiorentina chiude un'operazione in prospettiva. Arriva a parametro zero un promettente attaccante

La Fiorentina è vicina a piazzare un importante colpo in prospettiva, assicurandosi il talentuoso attaccante classe 2009 Daniele Petrone, come scrive Tuttomercatoweb.

Arriva a zero dal Benevento

Il ragazzo è atteso a Firenze a partire dal prossimo 1° luglio, arriverà a costo zero dal Benevento e andrà a rafforzare la Primavera gigliata, reduce da un'ottima cavalcata playoff che si è conclusa però con la sconfitta nella finale Scudetto contro l'Inter. Petrone era seguito da diverse big di Serie A, tra cui Juventus, Milan e Atalanta, ma la Fiorentina ha bruciato le concorrenti sul tempo.

Un'ottima annata con l'Under 16 delle ‘Streghe’

Nato a Salerno, ha iniziato a giocare a calcio all'età di 5 anni nella Polisportiva Niké, società dilettantistica campana, prima di passare all'Academy F6 di Salvatore Fresi nell'estate del 2021. A settembre del 2023 è entrato a far parte del Settore Giovanile del Benevento, con cui, in questa stagione, ha realizzato 11 reti nel girone C del campionato Under 16 di Serie C.