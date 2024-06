Ultimo test match per la Serbia di Milenkovic prima della partenza per la Germania. Sfidante scandinavo per Vlahovic & Co.

Oggi tocca a Nikola Milenkovic a scendere in campo con la propria Nazionale. La Serbia affronta alle 18:00 in gara amichevole la Svezia alla Friends Arena di Solna.

Il girone di Milenkovic a Euro 24

Un match utile alla nazionale balcanica in preparazione all'Europeo che avrà il via il prossimo weekend. La squadra del CT Dragan Stojkovic sarà impegnata in Germania nel girone C con Danimarca, Inghilterra e Slovenia.

Subito l'ostacolo più alto

La gara d'esordio per Milenkovic, Vlahovic e Jovic si terrà domenica sera alle ore 21:00 contro l'Inghilterra di Southgate. Nel frattempo, FiorentinaNews.com vi farà un resoconto finale del match di questo pomeriggio del numero 4 della Fiorentina.