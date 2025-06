Presente a Coverciano, l'unico Dieci viola Giancarlo Antognoni ha parlato ai media presenti anche dei nuovi acquisti della Fiorentina. Queste le parole raccolte da Fiorentinanews.com:

“Fazzini è un giocatore interessante. Non ha avuto molte occasioni in Slovacchia, ma è uno dei più promettenti in Italia. L'ha fatto vedere anche a Empoli. Credo che la Fiorentina abbia fatto un bell'acquisto, ma ora l'importante è che giochi. Perché spesso si prendono giocatori buoni ma non si fanno giocare. Credo che per le caratteristiche possa essere anche determinante come lo è stato a Empoli nelle ultime partite. È stato a lungo infortunato, poi ha messo a segno dei gol che hanno permesso all'esposizione di galleggiare nella zona salvezza. È giovane, anche forte fisicamente. Nel calcio di oggi un centrocampista deve fare le due fasi, credo lo possa fare. Al di là degli acciacchi che ha avuto. Viti? Non l'ho visto giocare molto, ma a parte il giocare o non giocare, in una rosa come quella della Fiorentina può fare la differenza. Pioli? È un amico. Ritrova a Firenze l'ambiente che aveva lasciato. È un grande allenatore, non lo si dice per piaggeria, ma perché lo ha dimostrato. Anche a Milano vincendo lo scudetto”.