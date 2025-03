La fantasia e il talento al potere: era l'ora. Fagioli porta la Fiorentina in una nuova dimensione e se l'aiutano anche Mandragora e Pongracic...

Da qualche settimana ormai la Fiorentina sta dando la sensazione, non solo di aver trovato il suo assetto migliore ma soprattutto di aver dato spazio al talento, nella sua miglior versione. Un qualcosa che non c'era modo di vedere fino ad un mese fa, con formazioni cervellotiche, esclusioni eccellenti e calciatori non a loro agio. Si è fatto portavoce involontario del concetto il buon Pongracic, ottimo ieri anche in col pallone tra i piedi e non solo nel tenere a bada Lookman: la Fiorentina ha trovato il suo idillio diventando più aggressiva, alta e coraggiosa.

Tutto passa dai suoi piedi

Vedere la squadra arroccarsi e pregare, contenere e basta non era più ammissibile e dalle parole del croato degli ultimi due mesi si capisce chiaramente l'evoluzione. Ma è anche dai piedi di Fagioli che passa tutto questo: l'ex juventino è stato centellinato inizialmente, prima di dargli finalmente in mano la squadra.

Una nuova dimensione

E il suo talento sta portando la Fiorentina su una dimensione nuova, sostenuto anche da un Gudmundsson che tecnicamente parla la stessa lingua. E se ci si mette anche Mandragora a far parte della recita, con il miglior momento in carriera… basta non svegliarlo dal sogno.