Il Torino rimonta a Verona e aggancia momentaneamente la Fiorentina. La Serie B è vicinissima per il Sassuolo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

I due incontri delle ore 15 di questa domenica di Serie A TIM erano molto importanti in ottica lotta salvezza. Ebbene, le squadre impegnate nei bassifondi steccano il loro appuntamento.

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il Verona si fa rimontare dal Torino al Bentegodi. Segna Swiderski, poi Zanos Savva e Pellegri ribaltano il punteggio, è 1-2. Per i granata significa 50 punti e aggancio momentaneo proprio alla Viola, Verona fermo a 34 e in bilico.

Anche il Sassuolo subisce una rimonta, un 2-1 al Ferraris contro il Genoa dopo iniziale vantaggio con rigore trasformato da Pinamonti. Va in gol l'ex viola Milan Badelj, chiude il parziale un autogol di Kumbulla. La Serie B è sempre più vicina per i neroverdi.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 92, Milan 74, Bologna 67, Juventus 66, Atalanta* 60, Roma 60, Lazio 59, Napoli 51, Fiorentina* 50, Torino 50, Genoa 46, Monza 45, Lecce 37, Verona 34, Cagliari 33, Empoli 32, Frosinone 32, Udinese 30, Sassuolo 29, Salernitana 15.

* = una partita da recuperare.