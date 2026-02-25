A Pisa non ci stanno: "Ranieri fa fallo da rigore su Meister, ma perché nessuno protesta?"

Continuano le polemiche, lato Pisa, anche dopo la fine della partita che ha visto la Fiorentina imporsi per 1-0 sui nerazzurri. Lo si può leggere in un articolo su Sestaporta.news, che reclama un torto arbitrale che avrebbe cambiato le sorti della partita.

L'episodio contestato

“Siamo al 54′: Meister scappa in contropiede, entra in area, prepara il destro, si allunga troppo il pallone. In quel momento un difensore viola (Ranieri, ndr) arriva in scivolata, lo aggancia chiaramente sul piede d’appoggio e solo dopo tocca il pallone. Il video è inequivocabile: contatto pieno, gamba portata via. È rigore. L’arbitro non fischia. Non si muove nemmeno. E il VAR, silenzioso, non lo richiama. Un errore grave, perché l’impatto è evidente e l’azione si sviluppa dentro l’area. Una dinamica che normalmente porta alla revisione al monitor. Stavolta niente”.

Eppure la dinamica è chiara

Dinamica che, peraltro, sembrava molto chiara: Ranieri entra in scivolata e prende chiaramente il pallone. E infatti, come si legge dopo nell'articolo, la questione sembra essere un'altra: “La parte più sorprendente arriva dopo. Meister non protesta. Non si gira, non alza le braccia, non si rivolge all’arbitro. Abbassa la testa. E con lui anche tutti gli altri compagni: nessuno chiede il rigore, nessuno va addosso al direttore di gara, nessuno prova a far sentire la propria voce. Un silenzio che stona per chiunque abbia un minimo di esperienza di campo, perché gli episodi si ottengono anche così: rivendicandoli”.