FOTO: Ecco la maglia bianca da trasferta della Fiorentina per la prossima stagione. Una speciale versione personalizzata per la Femminile

La Fiorentina ha finalmente svelato la seconda maglia per la stagione 2025-2026, da oggi pubblicata sullo store ufficiale: è la Kappa First Combat Pro Away E c'è una particolarità, la maglia bianca per la Fiorentina Femminile sarà diversa da quella maschile. La Fiorentina l'ha presentata con un video sulla propria pagina ufficiale con protagonista la capitana Alice Tortelli. Di seguito le foto.

Ecco la versione maschile

La versione femminile