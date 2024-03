Il record horror che la Fiorentina si trascina dietro. E un terrore che non deve più spaventare

“Calcio di rigore per la Fiorentina!”. Potrà mai essere una frase che incute paura e negatività? Il 2024, purtroppo, sta confermando la risposta affermativa. La Viola ha il compito di sfatare questo pesante tabù, come sottolineato da Italiano e come suggeriscono le ore provate a calciare dagli undici metri. Intanto, c'è un record difficile da digerire.

Un primato indesiderato

La Gazzetta dello Sport sottolinea il dato: nessuna squadra ha fallito più rigori rispetto alla Fiorentina nei maggiori cinque campionati europei nel 2023/24. Quattro errori dal dischetto, come Hellas Verona e Mainz, per giunta tutti nel nuovo anno. Tre i giocatori diversi: Gonzalez (2), Bonaventura e Biraghi. Se ci aggiungiamo l'errore di Ikoné in Supercoppa Italiana, il record si infittisce ulteriormente.