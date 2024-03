Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della situazione in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana, commentando l'operato del tecnico Vincenzo Italiano: “Tutti lo lodavano come fosse il nuovo Klopp, l'anno scorso. Ci vuole cautela in certe valutazioni. Quest'anno è stato criticato, ma io ci trovo una forte crescita da parte sua e della Fiorentina. Ci rendiamo conto di dove sarebbe la squadra senza fallire tutti i rigori che ha avuto?”.

“Italiano verso Napoli e Sarri a Firenze”

E aggiunge: “Le indiscrezioni vedono Italiano verso Napoli e Sarri alla Fiorentina. Fino all'anno scorso ho visto l'attuale tecnico viola come bravo, ma molto ripetitivo. Ha comunque saputo reagire a ostacoli tosti, è di alto livello”.