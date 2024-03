Il derby di Europa League tra Milan e Roma apre le porte alla quinta italiana in Champions. La certezza definitiva dipenderà... dalla Fiorentina

A seguito dei sorteggi delle tre competizioni europee, possiamo affermare che verosimilmente l'Italia avrà un posto in più in Champions League. Al 90%, almeno. Sì perché il derby di Europa League tra Milan e Roma significa che ci sarà sicuramente un'italiana in semifinale e - considerando che al momento il nostro Paese è al primo posto nel ranking - si alzano notevolmente le possibilità che ci rimanga (ricordiamo che basta rientrare nelle prime due posizioni del ranking).

Per la certezza… serve la Fiorentina

Soltanto con l'accoppiamento tra Milan e Roma, l'Italia è già almeno a 18.7 punti e questo comporta, facendo i calcoli, il 90% di possibilità di avere lo slot extra per la prossima Champions League. Per avere la certezza definitiva basterebbe che, oltre a una già sicura tra Milan e Roma, anche la Fiorentina passasse il turno in Conference senza quindi dover scomodare l'Atalanta che contro il Liverpool dovrebbe compiere un'impresa non da poco.

Come cambierebbe la classifica

Ovviamente tutto questo sarebbe un'ottima notizia per la Fiorentina. Difficile pensare che i viola possano rientrare in corsa per la Champions, ma con lo slot in più anche il settimo posto diventerebbe valido per l'Europa League, e l'ottavo per la Conference League. Questo, però, solo nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia sia già qualificata almeno in Europa League attraverso il campionato.