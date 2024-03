Europa League, il sorteggio dei quarti di finale: derby tra Milan e Roma, Gasperini pesca il Liverpool. Tutti gli accoppiamenti

Tutt'altro che fortunato il sorteggio di Europa League per le italiane. In attesa di scoprire il destino della Fiorentina in Conference, l'urna di Nyon ha infatti posto delle combinazioni che non fanno ben sperare per le nostre squadre, e di conseguenza per il ranking UEFA.

Sorteggio da incubo per l'Atalanta

Peggior sorteggio possibile per l'Atalanta, che se la dovrà vedere con il Liverpool. Unica consolazione per la squadra di Gasperini il fatto che giocherà il ritorno in casa, ma prima dovrà mantenere aperta la qualificazione nel difficile stadio di Anfield Road.

Derby italiano

Da interpretare, invece, il sorteggio che ha posto di fronte Milan e Roma. Una medaglia a due facce ovviamente, perché se da un lato viene meno la possibilità di portare avanti tutte le nostre squadre, dall'altro c'è la certezza di avere almeno un'italiana in semifinale. In questo caso l'andata si giocherà a San Siro, mentre il ritorno all'Olimpico.

Gli altri accoppiamenti e il calendario

Gli altri quarti di finale di Europa League saranno Bayer Leverkusen-West Ham e Benfica-Marsiglia. Le gare di andata sono programmate per l'11 aprile, quelle di ritorno per la settimana successiva (18 aprile).