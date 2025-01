L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana di Nicolò Zaniolo: “E' un buon giocatore ma in tanti anni non sono ancora riuscito a capire ben il suo ruolo. Personalmente non mi fa impazzire, all'Atalanta non ha fatto malissimo ma nella Fiorentina dove lo schieri? Saresti costretto a tenere fuori uno tra Beltran e Gudmundsson, e non mi sembra il caso”.

"Comuzzo tra due anni vale 50 milioni"

Poi su Comuzzo ha aggiunto: “Oggi vale 30 milioni, ma tra due anni magari ne varrà 50. Io sinceramente lo terrei, anche perché è un titolare con un ottimo rendimento. Sono sicuro che in questa situazione peserà anche il giudizio di Palladino. Ikoné e Kouame? Giusto che se ne vadano”.