Insigne vuole tornare in Serie A e la sua preferenza risponde al nome di Sarri. Ma la Fiorentina, intanto, un pensiero ce lo fa

Torna di moda il nome di Lorenzo Insigne per l'attacco della Fiorentina. L'ex Napoli, appena rientrato in Italia dopo l’avventura al Toronto, avrebbe messo però la Lazio di Sarri in cima alla sua lista di preferenze.

Ma la Lazio è bloccata…

Il 34enne, riporta Il Messaggero, sta cercando di tornare in Serie A, ma la sua priorità è quella di riabbracciare Maurizio Sarri nella capitale. Al momento, Insigne è in attesa di sviluppi, dato che la Lazio è soggetta a un blocco del mercato.

Ci prova Pradè?

Nel frattempo, altre squadre della Serie A, come Parma, Udinese e la Fiorentina, si sono fatte avanti, ma la volontà di Insigne è quella di aspettare la Lazio, considerando il legame speciale con il tecnico che lo ha allenato anche a Napoli.