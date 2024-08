Gonzalez tra i convocati per mettere fretta alla Juve? L'argentino potrebbe tornare in lista con il Venezia ma non per giocare

L'estate di Nico Gonzalez prosegue parallela rispetto a quella della Fiorentina ma le due entità potrebbero incrociarsi, secondo il Corriere Fiorentino.

Al di là delle parole di circostanza dei dirigenti viola, l'argentino è fuori dal progetto di Palladino ma potrebbe essere convocato per la gara con il Venezia di domani, fosse anche per mettere fretta alla Juve e spingerla ad alzare in modo decisivo l'offerta.

Un impiego di Gonzalez è da escludere, dato che il giocatore non si è mai allenato in gruppo e comunque, dopo Copa America e vacanze, il ritardo di condizione c'è.