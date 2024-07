L'ex dirigente della Fiorentina Vincenzo Guerini ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa viola. Queste le sue parole: "Serve capire Commisso che intenzioni ha perché fino ad adesso è una squadra incompiuta. Palladino? Ha fatto bene ma fino ad ora è stato in una piazza tranquilla e con alle spalle un grande come Galliani. Sarà un test importante per lui, perché la piazza fiorentina è polemica di natura.

Da questa società mi aspettavo una rosa diversa per lottare per la Champions. Per me la Fiorentina che abbiamo creato nel 2012 fu un miracolo. Mancò solo un trofeo".