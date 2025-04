Si è aperto alle 15 il sabato di Serie A: il primo match è stato quello fra Monza e Como, uno scontro-salvezza nonché un derby lombardo, finito 1-3 allo U-Power Stadium.

La cronaca della partita

Il Monza di Nesta sa di dover dare una scossa all'ambiente, e la fortuna sembra sorridergli quando dopo appena 5 minuti Dany Mota trova il gol sul secondo palo, complice una marcatura debole di Kempf. I brianzoli durano però appena 12 minuti: è l'ex Fiorentina Ikonè a rovinargli le feste, trovando un gol dalla destra a rientrare, complice anche qui una difesa non impenetrabile dei padroni di casa. Parità che resiste per altri 23 minuti, quando un altro pasticcio difensivo del Monza apre la strada a Diao, che non sbaglia davanti a Turati. Nel finale di primo tempo Ikonè avrebbe anche l'occasione del 3-1, ma si divora il “cioccolatino” fornitogli dal solito Nico Paz. Nel secondo tempo il Monza cresce, e impegna a più riprese Butez, prima con Keita Baldè e poi con Dany Mota. Tuttavia, un'altra transizione difensiva molto passiva dei padroni di casa apre le porte a Vojvoda, che senza pressing fa partire un gran tiro dal limite dell'area che batte sulla traversa ed entra in rete per l'1-3 definitivo dei lariani. Profondo rosso per il Monza, sempre più ultimo.

La CLASSIFICA completa: Inter 67, Napoli 64, Atalanta 58, Bologna 56, Juventus 55, Roma 52, Lazio 52, Fiorentina 51, Milan 47, Udinese 40, Torino 39, Genoa 38, Como 33, Verona 30, Cagliari 29, Parma 26, Lecce 25, Empoli 23, Venezia 20, Monza 15