Nuno Farinha, ex direttore della comunicazione del Benfica, che ha lavorato a stretto contatto con la squadra principale, ha parlato a Cnn Portugal, intervenendo sull'affare Arthur Cabral in arrivo dalla Fiorentina: "C'è qualcosa che non torna, non era l'opzione preferita dalla società portoghese. Non c'è modo di nasconderlo. Non era la prima opzione, né la seconda, né la terza e, forse, nemmeno la quarta"

E ancora: “Si era parlato di [Enes] Unal, Taty Castellanos, che non ha voluto più aspettare e ha firmato per la Lazio, Giménez che ha firmato pochi giorni fa per il Feyenoord, Gyökeres era anche nella lista del Benfica ma è andato allo Sporting. Più recentemente si è parlato di Pedro, si è parlato di Beltrán e si è parlato di nuovo di Giménez. Sono sicuro che questo non era il giocatore che Roger Schmidt voleva, ma tanti obiettivi si sono persi per strada".