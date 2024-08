Poteva sostituire Milenkovic, in viola però è arrivato Pongracic: adesso Logan Costa può comunque arrivare in Serie A...da Italiano

I buoni rapporti con il Tolosa dopo l’affare Dallinga potrebbero aiutare il Bologna nella ricerca di un difensore centrale: si tratta di Logan Costa, classe 2001, con doppio passaporto di Capoverde e Francia. Il giovane giocatore africano attualmente è il più probabile a vestire la maglia rossoblù in questo momento, dopo essere stato cercato anche dalla Fiorentina per sostituire Milenkovic.

La Fiorentina ha virato su Pongracic

La valutazione di Costa è di circa 15 milioni di euro e in Francia assicurano che l’operazione sia già a buon punto. Logan Costa nelle ultime settimane era stato messo nel mirino anche dalla Fiorentina, che ha poi virato su Pongracic, mentre l’anno scorso piaceva molto al Frosinone, ma il Tolosa non aveva intenzione di cederlo se non a titolo definitivo. Per questo c’è stato anche il prolungamento, ad agosto, fino al 30 giugno del 2026.

Titolare inamovibile del Tolosa, ora può arrivare in Serie A

Nella scorsa stagione Logan Costa è diventato titolare inamovibile, giocando 38 partite in tutto. 31 in Ligue e 7 in Europa League, affrontando - e battendo - anche il Liverpool, arrivando ai playoff contro il Benfica e perdendo nella doppia sfida per 2-1. E ora il suo futuro potrebbe davvero essere in Serie A, alla corte dell'ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano.