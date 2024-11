Comotto: "Il centrocampo della Fiorentina è il vero punto di forza. Bravo Palladino a lasciar perdere le sue idee"

L'ex difensore della Fiorentina Gianluca Comotto è stato intervistato a Radio Sportiva, in vista della partita contro il Torino (altra squadra dove il difensore ha militato).

“Partita contro la Lazio ha segnato la svolta. Il centrocampo viola è il loro vero punto di forza”

Sulla Fiorentina: “Ho visto una squadra completamente cambiata dopo la vittoria contro la Lazio, Palladino è stato bravo a lasciare le sue idee e mettere gli uomini che ha a disposizione nei ruoli adatti, per sfruttarne meglio le caratteristiche. Non so se la svolta è stata il cambio modulo, io ci credo fino ad un certo punto. Ciò che è certo è che il centrocampo viola è ben assortito quest'anno, c'è molta scelta, ed è questo il vero punto di forza della squadra”.

“L'inizio del Torino aveva illuso, prevedo un campionato da metà classifica”

Sul Torino, prossimo avversario dei viola: “Erano partiti bene, ora deve trovare continuità, anche se non ha una rosa che permette di giocarsela ai piani alti. Prevedo una stabilizzazione della rosa a metà classifica: c'è da contare anche l'assenza pesante di Zapata, mancano i suoi gol e la sua fisicità”.