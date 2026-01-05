Perfino Luca Marelli, commentatore di Dazn ed esperto di arbitri, ha condannato la scelta assurda di La Penna che ieri ha tolto al Var il rigore prima assegnato su Piccoli:

"Si trattengono vicendevolmente ma sono dinamiche classiche di campo, i due giocatori si trattengono dopodiché Baschirotto interviene sul piede destro di Piccoli. Rigore evidente che però ha visto il Var Marini richiamare La Penna allo schermo, per revocare il calcio di rigore. Francamente una decisione che non mi trova per nulla d’accordo, non mi trova d’accordo la revoca ma ancor meno il richiamo allo schermo perché questa è moviola, non è più on field review.

L’unico fallo veramente punibile è quello di Baschirotto per cui la decisione corretta sarebbe dovuta essere la concessione del rigore con un silent check".