La Nazione: Grandi manovre viola, l'offerta definitiva per Dia

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Vamos Arthur ancora 48 ore”.

A pagina 4, apertura per: "Mediana e attacco: grandi manovre Arthur in viola si può fare in 48 ore Venerdì l'offerta definitiva per Dia Ngonge è l'alternativa: 15 milioni". Sottotitolo: “Capitolo nuovo portiere. La Samp spinge per Audero e Falcone rivede il Lecce. C'è Casteels (Wolfsburg)”. In taglio basso: “Igor, dalla spiaggia al Brighton Affare (quasi) fatto: le cifre”.

A pagina 5 si cambia argomento: “E ora nasce il Viola Parking Scavi e saggi archeologici Posti auto ancora bloccati La società se li farà da sola”. Sottotitolo: “Il club acquista dei terreni vicini al centro sportivo. Fra oggi e domani la firma”.