"Il River cercherà Beltran a giugno", il piano per riportare a casa il Vikingo

Il tecnico del River Plate, Marcelo Gallardo, vuole allestire una formazione competitiva per affrontare al meglio l'avventura estiva al campionato mondiale per club.

E in questo senso sta pensando anche a trovare rinforzi sul mercato. Secondo il giornalista di Radio Continental, Sebastian Srur, il “River cercherà Lucas Beltran a giugno. L'idea è che sia lui il successore di Miguel Angel Borja”.

L'idea del ritorno a casa del Vikingo dunque non è tramontata dunque, anzi. Tanto più adesso che lo stesso Beltran è tornato ad essere un'alternativa, partendo dietro ad Albert Gudmundsson in attacco che dovrebbe essere riscattato in vista della prossima stagione.