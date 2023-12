Nell’intervista a Fiorentinanews.com l’ex centrocampista della Fiorentina Gaetano D’Agostino ha commentato il rendimento attuale dei due attaccanti della Fiorentina Lucas Beltran e M’Bala Nzola, per poi emettere un giudizio personale su alcuni singoli in maglia viola.

Questione attacco: Nzola ha segnato un bel gol contro il Parma, può veramente essersi sbloccato? L'avvicendamento in attacco tra lui e Beltran, che ora sembra il titolare designato, secondo lei fa bene a entrambi oppure no? “Nel modo di giocare la Fiorentina penalizza le caratteristiche soprattutto di un Nzola. Però nella ripresa contro il Parma, quando si è cercato la palla sulla figura di Nzola, lui ha fatto un grande secondo tempo. Ha realizzato un grandissimo gol. Ha fatto cinque-sei sponde di petto, Nzola è quello, allo Spezia giocavano così. E quindi sta tutto nell’entrare nelle dinamiche di un mister, che anche se lo conosce, mette in atto un gioco tutto rispetto a quello che era abituato a fare. Beltran io lo vedo più come una seconda punta. Non lo vedo non lo vedo un attaccante spietato in area. Vedo più una pedina che che può giocare anche dietro a Nzola. Ma tutti e due comunque non sono dei grandi stoccatori”.

Si è visto un Arthur in grande crescita a centrocampo nelle ultime partite. In difesa invece Parisi nonostante abbia giocato fuori ruolo alcune gare, non sta brillando. Quale è il suo giudizio su di loro? “Arthur anche in Coppa Italia è stato il giocatore più importante nelle manovre, nell’equilibrio e nelle preventive e quando la Fiorentina non aveva la palla. Lui è un giocatore fondamentale, ed è l’elemento funzionalissimo ai principi di gioco di Italiano per Biraghi. Parisi mi piace tanto, si è sacrificato moltissimo giocando da terzino con il piede debole. Non sta brillando, ma anche Biraghi mi pare che con il Parma non abbia fatto anche Biraghi una grande partita”.