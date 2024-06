"La Fiorentina sa bene qual è il suo tallone d'Achille. Con Icardi risolverebbe metà dei suoi problemi, strano che non lo cerchino"

La Fiorentina è alla ricerca di un grande centravanti, come detto dal direttore sportivo Daniele Pradè. Il giornalista Alessandro Vocalelli ha proposto Mauro Icardi alla squadra viola. Ecco il commento su Gazzetta.it: “Tante squadre italiane cercano un numero 9. Lo cerca la Fiorentina, che sa bene qual è il suo tallone d’Achille: una squadra che crea moltissimo, ma finalizza allo stesso tempo pochissimo. In tutto questo fa una certa impressione, ed è quasi singolare, che non si faccia più che concretamente il nome di un giocatore che ha veramente tutto per poter essere l’uomo giusto al posto giusto”.

“Icardi ideale per la Fiorentina”

E aggiunge: “Per caratteristiche, per esperienza, per età, per abitudine con il gol e per conoscenza del nostro campionato. Questo giocatore è Mauro Icardi. L'argentino sarebbe ideale per la Fiorentina, che risolverebbe di colpo la metà dei suoi problemi. Insomma, è quasi sorprendente che nessuno stia andando dritto su di lui, convincendolo a rientrare in Italia”.