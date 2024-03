Beltran segna ancora, ma salta la Roma per squalifica. Intanto l'attaccante della Fiorentina si gode un giorno a Venezia - FOTO

L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran si è reso protagonista ancora una volta, a conferma di un ottimo 2024. Nel successo in Conference League contro il Maccabi Haifa, il numero 9 viola ha firmato il momentaneo 2-2 e ha ulteriormente migliorato la propria media gol fin qui.

La gita fuori porta di Beltran

Intanto, consapevole di non esserci domenica contro la Roma per squalifica, Beltran si concede un giorno di riposo all'insegna del turismo, dopo la vittoria a Budapest. L'attaccante argentino si gode il pomeriggio in quel di Venezia, insieme alla sua fidanzata.

Ecco le immagini pubblicate sul suo Instagram: