Sorteggio fortunato per la Fiorentina: agli ottavi di Conference League i viola sfideranno il Rakow

La Fiorentina affronterà il Rakow agli ottavi di Conference League. Sorteggio fortunato per la squadra di Vanoli, che dunque evita lo Strasburgo e se la vedrà di nuovo con una squadra polacca. A differenza dei playoff, i viola giocheranno la gara d'andata in casa (12 marzo) e il ritorno in trasferta (19 marzo). In mezzo alle due sfide europee ci sarà il delicatissimo impegno di campionato sul campo della Cremonese.

Tabellone fortunato

Anche il tabellone generale sorride alla Fiorentina. In caso di passaggio del turno i viola sfideranno la vincente di Crystal Palace-AEK Larnaca, ma i tedeschi del Mainz e gli spagnoli del Rayo Vallecano, oltre ovviamente allo stesso Strasburgo, sono finiti dall'altra parte del tabellone.

Il quadro degli ottavi

Ecco il quadro completo degli ottavi di Conference League: Lech Poznan-Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar-Sparta Praga, Crystal Palace-AEK Larnaca, Fiorentina-Rakow, Samsunspor-Rayo Vallecano, Celje-AEK Athene, Sigma Olomuc-Mainz, Rijeka-Strasburgo.