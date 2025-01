Giornata importante in casa Fiorentina, con diverse trattative chiuse e alcune news che riguardano il mercato in uscita.

Ciao Kayo

La più importante riguarda Michael Kayode, che oggi ha salutato tutti al Viola Park dopo la conclusione della trattativa tra la società viola e il Brentford. Il classe 2004 passerà in Premier in prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto fissato a 17,5 milioni e una percentuale del 10% sulla futura rivendita che andrà alla Fiorentina. A breve l'ufficialità della cessione, possibile in prestito in quanto U21 e cresciuto nel club viola.

Se ne va anche Christensen

Saluterà anche Oliver Christensen, portiere viola ormai fuori rosa alla Fiorentina che lascerà in prestito secco. Doveva andare al Paderborn, andrà alla Salernitana. Decisive le regole FIFA che non consentono più cessioni a titolo temporaneo all'estero alla società viola.

Ikoné indeciso

In uscita c'è anche Jonathan Ikoné, attaccante che la Fiorentina sta cercando di piazzare in questa finestra di mercato. Anche per lui non si parla di prestito, per il solito motivo. Il Paris FC è su di lui, come confermato anche dal presidente del club, ma il giocatore attualmente sembra non convinto ("Non so se abbia voglia di venire" ha detto il numero uno dei parigini). Su di lui anche il Trabzonspor.

Il nome caldo è Man

Ci si aspetta adesso le entrate, anche se al momento sembra tutto fermo. Il nome più caldo è quello di Dennis Man, con il Parma che chiede una cifra vicina ai 15 milioni per lui. La società viola offre circa 10 milioni al momento. I ducali hanno già trovato e preso il suo sostituto. Ora si aspetta l'affondo dei gigliati.

Chi sostituisce Kayode?

Difficile al momento che la Fiorentina possa tornare sul mercato per prendere un terzino destro, almeno per quanto emerge. Una soluzione potrebbe essere Moreno, già provato da Palladino a destra. La società viola ha pensato anche di richiamare Fortini dal prestito alla Juve Stabia, ma il giovane ha solo poche presenze tra i professionisti e bene sta facendo nella serie cadetta.

Accelerata attesa

Al momento tutto fermo sul possibile colpo in difesa e a centrocampo. I risultati negativi della Fiorentina sembrano aver rallentato anche le operazioni in entrata. Un'accelerata però è attesa nelle prossime ore. Breve nota sul capitolo Cristante: piace, ma potrebbe diventare un'opzione solo nelle ultime ore di mercato.