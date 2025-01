Sentite il presidente del Paris FC: "Il perché del ritardo nell'operazione Ikoné? Non so se ha voglia di venire da noi"

Il presidente del Paris FC Marc Ferracci ha rilasciato un'intervista a RMC, parlando anche di mercato e dell'interesse della squadra francese per l'attaccante della Fiorentina Jonathan Ikoné. Queste le sue parole a riguardo:

“Perché ci sono dei ritardi con Ikoné? Non so se ha voglia di venire. Stiamo lavorando su diverse opzioni e faremo una scelta al momento giusto. Non bisogna precipitarsi, soprattutto durante il mercato, quando tutto sembra andare in tutte le direzioni. Riceviamo proposte che a volte sono un po' strane, quindi facciamo un po' di selezione e lavoriamo duramente”.