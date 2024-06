Belotti in attacco e un ex obiettivo della Fiorentina al centro della difesa. Fabregas continua a rifarsi il look

La Fiorentina lo aveva cercato per la propria difesa, prima che Martinez Quarta rinnovasse poche ore dopo il termine della stagione. Alberto Dossena, centrale cresciuto molto sotto la guida di Claudio Ranieri, è un nuovo giocatore del Como.

Il Como piazza il colpo in difesa

Nelle casse del Cagliari 8 milioni di euro più 2 di bonus. Il difensore classe '98 ha firmato un quadriennale, preferendo dunque la destinazione neopromossa rispetto a Firenze.

Dopo Belotti, è ufficiale Dossena

Il Como di Fabregas ha la volontà di rinforzarsi in maniera importante per il suo ritorno in Serie A. E dopo aver acquistato Belotti, a titolo definitivo, e aver trattato Varane, svincolato dal Manchester United, ha ufficializzato Dossena, una delle migliori sorprese del Cagliari di Ranieri.